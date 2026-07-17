Verkehrsunfall mit Personenschaden - Verursacher flüchtig

Ein weißer Kombi hat hier die Kurve am Ortsausgang in Fahrtrichtung Sinspelt derart geschnitten, dass der entgegenkommende Transporter ausweichen musste und in den Graben gefahren ist. Der Fahrer des ausweichenden Fahrzeugs wurde dabei leicht verletzt, am Transporter entstand hoher Sachschaden. Der bis dato unbekannte Unfallverursacher mit seinem weißen Kombi entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise zu dem weißen Kombi, geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.



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