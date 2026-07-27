Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss





Hier kam er in Folge eines Fahrfehlers beim Abbiegen, verbunden mit einer Alkoholkonzentration von mehr als 1,0 Promille zu Fall und verletzte sich.



Er wurde in ein Krankenhaus verbracht, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.



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