Trier-Ehrang
Verkehrsunfall mit Personenschaden - Unfallfahrer flüchtig
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Samstag, den 23.05.26 gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der B53, in Höhe des Stadtteils Trier-Ehrang, ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

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Nach bisherigem Stand befuhr ein Motorradfahrer die B53 in Fahrtrichtung Trier. Während des Überholvorgangs soll ein bislang unbekannter männlicher Fahrer eines älteren Mercedes-Modells (Limousine) mit Trierer Kennzeichen (TR-) ebenfalls ausgeschert sein. Hierbei kollidierte der Fahrer des Mercedes mit dem Motorrad, wodurch dieser stürzte. Der Fahrzeugführer des Mercedes flüchtete von der Unfallstelle in Richtung Trier.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Schweich

Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Telefon 06502 9157-0
Telefax 06502 9157-50
pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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