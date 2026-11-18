Mehring, BAB1 Fahrtrichtung Koblenz (ots) -



Am 18.11.2026, gegen 08:30 Uhr kam es zu zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen auf der A1, in Fahrtrichtung Koblenz, ca. 1000 Meter vor der Anschlussstelle Mehring.



Zunächst befuhr der erste Unfallbeteiligte die Strecke und verlor vermutlich aufgrund einer überfrorenen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß mit der Schutzplanke, wodurch am PKW und der Schutzplanke leichter Schaden entstand.

Der Fahrer befand sich bereits auf dem Standstreifen um die Fahrbahn zu räumen, als ein nachfolgender PKW gleichermaßen die Kontrolle verlor und infolge dessen auf den ersten PKW auffuhr.

Hierbei entstand erheblicher Schaden an beiden Fahrzeugen, sowie der Schutzplanke.

Beide Fahrzeugführer wurden durch den Aufprall verletzt in die Krankenhäuser nach Trier verbracht.



Beide Fahrzeuge verblieben nicht mehr fahr- und rollbereit an der Unfallstelle, wodurch es bis 13:40 Uhr zu starken Verkehrsbehinderungen in dem Bereich, da der Verkehr lediglich über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeifahren konnte.



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