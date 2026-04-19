Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht des Verursachers

Nach eigenen Angaben befuhr die Geschädigte mit ihrem Fahrrad die Straße "Unter der Pfordt" in Richtung Prüm, als sie etwa auf Höhe der Hausnr. 2 von einem Motorradfahrer überholt wurde. Dieser fuhr jedoch so knapp an ihr vorbei, dass sie nach rechts ausweichen musste. Die Geschädigte kollidierte dabei mit dem rechtseitigen Bordstein und kam zu Fall. Der Motorradfahrer setzte die Fahrt ungehindert fort.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm (Tel. 06551/942-0 oder E-Mail pipruem@polizei.rlp.de) zu melden.



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54595 Prüm

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