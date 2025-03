Verkehrsunfall mit Personenschaden - LKW-Fahrer als Zeuge gesucht

Am Samstag, den 22.03.2025 gegen 11:45Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L141 beim Hof Breit in Wittlich.



Der Fahrzeugführer eines Nissan X-Trail befuhr die L141 in Fahrtrichtung Wittlich und verlor unmittelbar vor der dortigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steinmauer am Parkplatz des Hof Breit. Dabei wurden zwei Personen verletzt und in nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Nach Angaben von Zeugen konnte durch eine schnelle Reaktion des entgegenkommenden LKW-Fahrers eine Kollision verhindert werden.

Der Fahrer des beschriebenen LKW wird gebeten, sich unter 06571 9260 mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.

Im Einsatz war die Feuerwehr der Stadt Wittlich, der Rettungsdienst und die Polizeiinspektion Wittlich.



