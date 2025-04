Verkehrsunfall mit Personenschaden in Waldweiler

Am Donnerstag, dem 03.04.2025, kam es gegen 15:25 Uhr in der Ortslage Waldweiler, innerorts gelegener Streckenabschnitt der K 72, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Hier kollidierte ein in Richtung Schillingen fahrender Leichtkraftradfahrer mit einem in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrenden Traktorfahrer, welcher das Leichtkraftrad, im Zuge eines Abbiegevorganges, übersah. Der Motorradfahrer erlitt mittlere Verletzungen und wurde luftgebunden abtransportiert. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. Die K 72 musste für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme vollgesperrt werden. Im Einsatz befanden sich ein First Responder der FFW Mandern, der Rettungsdienst, die Luftnotrettung sowie die Polizei Hermeskeil.



