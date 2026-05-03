Verkehrsunfall mit Personenschaden in Hoppstädten-Weiersbach



Ein Motorradfahrer befuhr die Saarstraße (L 169) in Hoppstädten-Weiersbach aus Richtung der B 41 kommend in Fahrrichtung des Bahnhof Neubrücke.

Während des Streckenverlaufs beschleunigte der Fahrzeugführer sein Motorrad. Infolge dessen kam es zum Sturz des 12-jährigen Sozius.

Der Sozius wurde hierdurch leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



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