Hoppstädten-Weiersbach
Verkehrsunfall mit Personenschaden in Hoppstädten-Weiersbach
Symbolbild
dpa

Am Sonntagnachmittag, den 03.05.2026, ereignete sich im Bereich der Saarstraße (L169) in Hoppstädten-Weiersbach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.


Ein Motorradfahrer befuhr die Saarstraße (L 169) in Hoppstädten-Weiersbach aus Richtung der B 41 kommend in Fahrrichtung des Bahnhof Neubrücke.
Während des Streckenverlaufs beschleunigte der Fahrzeugführer sein Motorrad. Infolge dessen kam es zum Sturz des 12-jährigen Sozius.
Der Sozius wurde hierdurch leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
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Telefon: 06782/991-0
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


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