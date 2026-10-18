Verkehrsunfall mit Personenschaden - B49 zeitweise voll gesperrt

Am 18.10.2026 kam es gegen 15:50 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B49 zwischen Wasserbilligerbrück (L) und Igel.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es aus unbekannten Gründen in einem Kurvenbereich zu einer frontalen Kollision zweier Fahrzeuge, bei der mehrere Personen leicht verletzt worden sind.

Die B49 wird für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Unfallursache ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.



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