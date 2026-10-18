Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es aus unbekannten Gründen in einem Kurvenbereich zu einer frontalen Kollision zweier Fahrzeuge, bei der mehrere Personen leicht verletzt worden sind.
Die B49 wird für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Unfallursache ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.
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Verkehrsunfall mit Personenschaden - B49 zeitweise voll gesperrt
Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es aus unbekannten Gründen in einem Kurvenbereich zu einer frontalen Kollision zweier Fahrzeuge, bei der mehrere Personen leicht verletzt worden sind.