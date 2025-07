Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B419

Am Mittwoch, den 30.07.2025, kam es gegen 17:00 Uhr auf der B 419 zwischen der Ortslage Temmels und der Grenzbrücke bei Wellen zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen.





Hierbei setzte der Fahrzeugführer eines schwarzen OPEL Corsa aus Richtung Temmels kommend zu einem Überholvorgang aus, trotz Gegenverkehr, woraufhin es zur Frontalkollision zwischen dem schwarzen OPEL und einem ihm entgegenkommenden Mercedes kam. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die jeweiligen Fahrzeugführer wurden schwerverletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Ein weiterer Pkw, welcher hinter dem entgegenkommendem Mercedes fuhr, wurde durch losgelöste Fahrzeugteile im Frontbereich beschädigt. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für zwei Stunden voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich mehrere Kräfte des Rettungsdienstes, ein Rettungshubschrauber der AirRescue sowie die Feuerwehren Temmels, Tawern, Nittel und Oberbillig.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell