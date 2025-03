Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Mehrere Verkehrsteilnehmer befuhren den durch Zeichen 250 gesperrten Streckenabschnitt widerrechtlich und mussten sich für ihr Fehlverhalten einem Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Verwarngeld von 50 EUR unterziehen.

Ein landwirtschaftliches Gespann, ohne ordnungsgemäße hintere Kennzeichnung des Anhängers, wurde ebenfalls hierbei kontrolliert. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Plfichtversicherungsgesetz.

Gegen 11 Uhr näherte sich ein schwarzer VW Golf und fuhr ebenfalls widerrechtlich in den Baustellenbereich. Im Baustellenbereich, in Sichtweite der Polizeikontrolle, entschied sich der Fahrzeugführer rückwärts aus der Baustelle herauszufahren.

An der Baustelleneinfahrt wartete eine Motorradfahrerin auf einen in der Verkehrskontrolle befindlichen weiteren Motorradfahrer.

Der PKW-Fahrer übersah die Motorradfahrerin und kollidierte mit ihr. Sie kam mit dem Motorrad zum Sturz, wurde aber glücklicherweise hierbei nicht verletzt.

Es kam zum Sachschaden am Motorrad und am PKW.



