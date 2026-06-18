Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten am Trierer Moselufer





Hierbei befuhr ein Mercedes das St.-Barbara-Ufer von der Römerbrücke kommend. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ignorierte der Fahrer die bereits Rot zeigende Ampelanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich St.-Barbara-Ufer / Südallee ein, um in die Südallee abzubiegen.



Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Skoda. Durch den Aufprall überschlug sich der Mercedes und blieb auf dem Dach liegen.



Die Fahrzeuginsassen beider PKW wurden durch den Aufprall verletzt und in verschiedene Trierer Krankenhäuser verbracht. Zu schwereren Verletzungen kam es glücklicherweise nicht.



Der Kreuzungsbereich musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.



Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang können an die Polizeiinspektion Trier gerichtet werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-98344150





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