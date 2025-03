Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, einer leicht verletzten Person und erheblichem Sachschaden

Zudem wurde eine Person leicht verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden an zwei beteiligten Fahrzeugen.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein Transporter aus Trier kommend in Fahrtrichtung Bitburg. Vermutlich aufgrund einer Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeit wechselte ein dahinterfahrendes Fahrzeug zum Überholen den Fahrstreifen und übersah dabei ein in seitlich gleicher Richtung fahrenden Pkw. Durch diese Kollision wurde der in Rede stehende Pkw nach links in den Gegenverkehr geschoben, wo er mit dem Auflieger eines entgegenkommenden Fahrzeugs zusammenstieß. Glücklicherweise wurde der Fahrer des Pkw nur leicht verletzt. Der Fahrer des Fahrzeugs, welches den beschriebenen Fahrstreifenwechsel durchgeführt hatte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, insbesondere um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug.



Im Weiteren ereignete sich auf der Gegenfahrbahn ein Folgeunfall, bei dem weitere zwei beteiligte Personen leicht verletzt wurden.



Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B51 in beide Richtungen für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Es wurden Umleitungen eingerichtet. Neben der Polizeiinspektion Trier befanden sich die Freiwillige Feuerwehr Welschbillig, das Deutsche Rote Kreuz, Malteser Hilfsdienst, die Straßenmeisterei Trierweiler sowie ein Rettungshubschrauber der Air Rescue aus Luxemburg.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell