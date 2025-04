Verkehrsunfall mit LKW - Vollsperrung BAB 60 AS Prüm - AS Bleialf

BAB 60, AS Prüm - AS Bleialf (ots) - Am 07.04.2025, 22:30 Uhr, verunfallte auf der BAB 60 zwischen den Anschlussstellen Prüm und Bleialf ein in Richtung Belgien fahrender LKW (Gliederzug).