Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person - Fahrerin flüchtig



Eine weibliche Person, ca. 70 Jahre alt mit grauen Haaren in einem roten PKW stieß hierbei beim rückwärts rangieren mit dem Heck ihres PKW gegen das Bein einer Fußgängerin, die gerade auf dem Parkplatz hinter ihrem PKW stand. Die Fußgängerin wurde hierbei leicht am Bein verletzt.



Die Unfallverursacherin entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern.



Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem flüchtigen PKW geben können.



Hinweise bitte an die Polizeiwache Innenstadt unter 0651 983 44250



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



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