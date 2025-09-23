Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin - Zeugen gesucht

21 zu einem Verkehrsunfall.

Eine Fußgängerin wurde von einem rückwärtsfahrenden PKW erfasst und stürzte.

Der Fahrer kümmerte sich zunächst um die Frau und wollte den Rettungsdienst verständigen, was die Geschädigte jedoch

ablehnte. Da die Personalien des Fahrers nicht bekannt sind bzw. ermittelt werden konnten, bittet die Polizei um Hinweise.

Laut Aussage der Geschädigten soll es sich um eine weiße Limousine gehandelt haben.

Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder zum Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeiwache Trier Innenstadt, Tel:

0651-983 44250 o. pwtrier@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Innenstadt

Salvianstraße 9

54290 Trier

Tel.: 0651-983-44250



https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell