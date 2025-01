Verkehrsunfall mit Leichtverletzten auf der B 51, drei Pkw beteiligt

Am Morgen des 24.01.2025 gegen 07:40 Uhr ereignete sich auf der B51, in Höhe der Abfahrt Flugplatz in Fahrtrichtung Bitburg, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw.





Aufgrund eines Wildwechsels bremste die vorausfahrende Fahrzeugführerin ihren Pkw ab.

Der nachfolgende Pkw, welcher sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte, fuhr hinten auf.

Ein dritter Pkw wich aus, um einen weiteren Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kollidierte er mit der Leitplanke, überschlug sich im Straßengraben und blieb auf dem Dach liegen.



Eines der beteiligten Fahrzeuge begann stark zu qualmen. Durch zufällig vor Ort befindliche Kräfte der Bundespolizei konnte der Entstehungsbrand mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Alle drei Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die B51 zeitweise in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden, was aufgrund des Berufsverkehrs zu einem enormen Rückstau führte.



Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Bitburg, die Feuerwehr Bitburg, eine Notärztin und mehrere Rettungswagen des DRK und des Malteser Hilfsdienstes, die Straßenmeisterei Bitburg, ein Abschleppunternehmen sowie die Untere Wasserbehörde des Eifelkreises Bitburg-Prüm.



