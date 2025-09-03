Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Am Mittwoch, den 03.09.2025 gegen 15:15 Uhr, kam es auf der B269 zwischen Morbach und Gonzerath zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer.

Zwei Transporter und zwei Motorräder befuhren in Kolonne die B269 aus Richtung Morbach kommend in Fahrtrichtung Gonzerath. Der zweite Transporter beabsichtigte den ersten Transporter zu überholen. Ein Motorrad beabsichtigte ebenfalls die Kolonne zu überholen. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam der Motorradfahrer hierbei nach links in den Grünstreifen und stürzte. Bei dem Sturz wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand Totalschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 06533/93740.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/93740

https://s.rlp.de/PIMorbach





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell