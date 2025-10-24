Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Verkehrsbedingt verlangsamte der Fahrzeugführer an der Einmündung und bremste bis zum Stillstand ab.
Eine dahinterfahrende 39-jährige Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens aus dem Bereich der Stadt Wittlich versuchte noch zu bremsen und einer großen Wasserlache auszuweichen.
Sie fuhr letztlich auf das Fahrzeug des 51-Jährigen auf.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 51-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.
