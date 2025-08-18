Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Unfallflucht

Dabei befuhren mehrere Fahrzeuge die L5 von Rommersheim in Fahrtrichtung Giesdorf. Kurz vor der Ortslage Giesdorf beabsichtigte der erste oder ggf. die ersten zwei Pkw nach links auf einen Parkplatz zu fahren.

Die nachfolgenden Fahrzeuge mussten stark abbremsen und zum Teil ausweichen. Einer Fahrzeugführerin gelang es nicht rechtzeitig anzuhalten und fuhr auf den vorrausfahrenden Pkw auf. Der Beifahrer verletzte sich dabei leicht.

Das Fahrzeug, oder die Fahrzeuge, welche abgebogen sind setzten ihre Fahrt trotz des Verkehrsunfalls fort und gaben sich nicht als mögliche Beteiligte zu erkennen.

Der oder die Fahrzeugführer, sowie Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Prüm in Verbindung zu setzen.



