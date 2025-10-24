Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen





An der Auffahrt auf die BAB 1, Anschlussstelle Föhren ordnete sich die 33-Jährige auf dem Linksabbiegestreifen ein, um auf die BAB aufzufahren.



Beim Abbiegen übersah sie den Personenkraftwagen eines entgegenkommenden 19-jährigen Fahrzeugführers aus dem Bereich der VG Ruwer.



Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, welche so erheblich beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.



Die beiden Fahrzeuginsassen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und zur Kontrolle in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.



Aufgrund auslaufender Motorflüssigkeiten musste die Straßenmeisterei verständigt werden.



