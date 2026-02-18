Verkehrsunfall mit Kind

Bitburg
Am 18.02.2026 gegen 07:40 Uhr kam es in der Burbetstraße Bitburg im Bereich des ZOB zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem zehnjährigen Fußgänger.

Hierbei wurde das Kind schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.
Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können werden gebeten sich unter den unten angegebenen Kontaktdaten bei der Polizei Bitburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Tel.: 06561-96850
pibitburg@polizei.rlp.de

