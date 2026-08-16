Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der L 165 zwischen Hermeskeil und Züsch





Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Traktor mit Anhänger, welcher mit Getreide beladen war, die L165 aus Richtung Hermeskeil in Fahrtrichtung Züsch.



Aus bislang noch nicht vollständig geklärter Ursache verlor der 47-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Gespann, kam nach links von der Fahrbahn ab und kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Der Anhänger blieb auf der Fahrbahn liegen und blockierte die L 165. Das Getreide verteilte sich ebenfalls über die Fahrbahn.



Der Fahrzeugführer des Gespanns wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.



Aufgrund der erforderlichen Bergungsmaßnahmen sowie ausgelaufener Betriebsstoffe musste die L165 für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung vollständig gesperrt werden. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauerten bis etwa 02:00 Uhr an.



Der entstandene Sachschaden wird nach derzeitigem Stand auf circa 200.000 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.



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