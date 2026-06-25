Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den Bus vermutlich beim Passieren und beschädigte diesen erheblich an der Beifahrerseite.
Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.
Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu
melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Sachbearbeiter: POK Smith
Tel.-Nr.: 06551/942-0
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
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Verkehrsunfall mit geparktem Bus - Verursacher flüchtig