Waxweiler
Verkehrsunfall mit geparktem Bus - Verursacher flüchtig
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

In der Zeit vom 22.06.2026 16:15 Uhr und 23.06.2026 07:45 Uhr, parkte ein Kleinbus in der Bahnhofstraße in Waxweiler, welcher durch einen Unfall beschädigt wurde.


Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den Bus vermutlich beim Passieren und beschädigte diesen erheblich an der Beifahrerseite.
Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Sachbearbeiter: POK Smith
Tel.-Nr.: 06551/942-0
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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