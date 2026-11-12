Wittlich
Verkehrsunfall mit Flucht
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am 10.11.2026 zwischen 11:45 Uhr und 13:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des E-Center zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Lesezeit 1 Minute



Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ausparken den rechts neben ihm befindlichen PKW der Marke Skoda und beschädigte diesen im Bereich des hinteren Kotflügels der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle.

Bei dem unfallverursachenden PKW könnte es sich um einen roten Kleinwagen handeln.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0
https://s.rlp.de/PDWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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