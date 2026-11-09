Verkehrsunfall mit Flucht

Auf dem sich zwischen Feuerwehrwache und Sportplatz befindlichen Parkplatz kollidierte ein bislang unbekannter blaufarbiger SUV, vermutlich mit TR-Zulassung, beim Ausparken mit dem hinteren linken Radkasten des schwarzfarbigen Pkws der Geschädigten. An dem PKW entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Infolge der Kollision entstanden beim unfallverursachenden Fahrzeug vermutlich ebenfalls Beschädigungen am Heckbereich.



Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder den dazugehörigen Halter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

PK Wiegert



Telefon: 06581-91550





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