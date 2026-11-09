Zerf
Verkehrsunfall mit Flucht
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Am Samstag, dem 07.11.2026, kam es gegen 18:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Deeswiese in 54314 Zerf.

Auf dem sich zwischen Feuerwehrwache und Sportplatz befindlichen Parkplatz kollidierte ein bislang unbekannter blaufarbiger SUV, vermutlich mit TR-Zulassung, beim Ausparken mit dem hinteren linken Radkasten des schwarzfarbigen Pkws der Geschädigten. An dem PKW entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.
Infolge der Kollision entstanden beim unfallverursachenden Fahrzeug vermutlich ebenfalls Beschädigungen am Heckbereich.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder den dazugehörigen Halter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
PK Wiegert

Telefon: 06581-91550


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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