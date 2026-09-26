Aach
Verkehrsunfall mit Flucht
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 25.09.2026 gegen 21:00 Uhr kam es auf der B51 in Fahrtrichtung Bitburg auf der Höhe Hohensonne zu einer Verkehrsunfallflucht.


Hierbei beschädigte ein grauer VW ID4 mit einem Bitburger Kennzeichen während des Überholvorgangs einen grauen Mercedes und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.
Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren