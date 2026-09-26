Verkehrsunfall mit Flucht

Am 25.09.2026 gegen 21:00 Uhr kam es auf der B51 in Fahrtrichtung Bitburg auf der Höhe Hohensonne zu einer Verkehrsunfallflucht.



Hierbei beschädigte ein grauer VW ID4 mit einem Bitburger Kennzeichen während des Überholvorgangs einen grauen Mercedes und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.



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Polizeiinspektion Bitburg

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