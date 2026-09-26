Hierbei beschädigte ein grauer VW ID4 mit einem Bitburger Kennzeichen während des Überholvorgangs einen grauen Mercedes und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.
Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
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Verkehrsunfall mit Flucht