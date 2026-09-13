Manderscheid
Verkehrsunfall mit Flucht
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 12.09.2026 zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen den Parkplatz im Bereich der Tourist Information in Manderscheid.

Lesezeit 1 Minute



Hier parkte er sein Fahrzeug ab und beschädigte beim Öffnen der Türe ein nebenstehendes Fahrzeug, einen VW Caddy.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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