Hierbei wurde ein, am Fahrbahnrand parkender, weißer LKW mit offenem Kastenaufbau "Pritschenwagen" mit belgischem Kennzeichen durch ein vorbeifahrendes, bisher unbekanntes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.
Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Saarburg
Schwalier, POK
Telefon: 06581-91550
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Verkehrsunfall mit Flucht