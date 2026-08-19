Verkehrsunfall mit Flucht

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 29.07.2026 und Freitag, den 07.08.2026 kam es in Palzem in der Straße "Im Großen Garten" zu einem Verkehrsunfall.





Hierbei wurde ein, am Fahrbahnrand parkender, weißer LKW mit offenem Kastenaufbau "Pritschenwagen" mit belgischem Kennzeichen durch ein vorbeifahrendes, bisher unbekanntes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Schwalier, POK



Telefon: 06581-91550





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell