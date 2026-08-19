Verkehrsunfall mit Flucht





Die Unfallgeschädigte stellte ihren PKW, einen Renault Megane auf besagtem Parkplatz unbeschädigt ab. Nachdem sie gegen 11:00 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte stellte sie einen Schaden im hinteren linken Fahrzeugbereich fest. An der Kollisionsstelle konnten rote Lackanhaftungen festgestellt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 EUR.



Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne seine Daten zur Schadensregulierung zu hinterlassen.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

PK Schwarz, J.



Telefon: 06581-91550





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