Wasserliesch
Verkehrsunfall mit Flucht
Symbolbild
dpa

Am 18.08.2026, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz an der Einmündung Mühlenstraße/ Neudorfstraße in Wasserliesch eine Verkehrsunfallflucht.

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Die Unfallgeschädigte stellte ihren PKW, einen Renault Megane auf besagtem Parkplatz unbeschädigt ab. Nachdem sie gegen 11:00 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte stellte sie einen Schaden im hinteren linken Fahrzeugbereich fest. An der Kollisionsstelle konnten rote Lackanhaftungen festgestellt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 EUR.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne seine Daten zur Schadensregulierung zu hinterlassen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
PK Schwarz, J.

Telefon: 06581-91550


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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