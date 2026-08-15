Verkehrsunfall mit Flucht



Der geschädigte PKW-Fahrer hatte sein Fahrzeug im besagten Zeitraum auf dem Parkplatz vor dem Mehrparteienhaus, zur Straße hin, abgestellt.

Als dieser am heutigen Nachmittag zu seinem PKW kam, stellte er einen größeren Sachschaden an der Beifahrerseite fest.

Dieser dürfte durch ein höheres Fahrzeug, ähnlich eines Transporters, verursacht worden sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun, Telefon: 06592/96260, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Thomas Clemens, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

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