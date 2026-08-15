Daun
Verkehrsunfall mit Flucht
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Im Zeitraum zwischen Freitag, 14.08.2026, 17:00 Uhr und dem heutigen Samstag, 16:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses "Im Kreuzbergweg" in Daun zu einer Verkehrsunfallflucht.

Lesezeit 1 Minute


Der geschädigte PKW-Fahrer hatte sein Fahrzeug im besagten Zeitraum auf dem Parkplatz vor dem Mehrparteienhaus, zur Straße hin, abgestellt.
Als dieser am heutigen Nachmittag zu seinem PKW kam, stellte er einen größeren Sachschaden an der Beifahrerseite fest.
Dieser dürfte durch ein höheres Fahrzeug, ähnlich eines Transporters, verursacht worden sein.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun, Telefon: 06592/96260, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Thomas Clemens, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
pidaun@polizei.rlp.de

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