Verkehrsunfall mit Flucht

Am Freitag, dem 25.07.2026, kam es im Zeitraum von 5:30 Uhr bis 14:30 Uhr in der Graf-Siegfried-Straße auf Höhe der Krankenhauseinfahrt in Saarburg zu einem Verkehrsunfall.

Dabei kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit dem in Fahrtrichtung Innenstadt rechtsseitig parkenden roten Pkw.

Hierdurch entstanden erhebliche Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite.

Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass das unfallverursachende Fahrzeug weiß lackiert ist und ebenfalls Streifschäden an der rechten Fahrzeugseite aufweist.



Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizei Saarburg

PK Wiegert



Telefon: 06581-91550





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