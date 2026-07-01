Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots) -



Gleich zwei Verkehrsunfallfluchten mussten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 30.06.2026 registrieren.



Im Zeitraum 27.06.2026 bis 30.06.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Straße "Zur Philippsburg" in Wittlich.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz und beschädigte dieses im Bereich des Außenspiegels.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 25.06.2026 gegen 14:25 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Friedrichstraße in Wittlich.

Hier kam er dem Geschädigten soweit mittig entgegen, dass dieser nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern.

Durch das Ausweichen nach rechts touchierte der Geschädigte den rechten Bordstein und beschädigte sich sein Fahrzeug.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



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54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

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