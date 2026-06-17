Verkehrsunfall mit Flucht





Dort parkte eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin rückwärts aus und kollidierte mit einem anderen Pkw, der sich in der gegenüberliegenden Ausfahrt des Krankenhausparkplatzes befand.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen Volvo gehandelt haben.



Im Anschluss entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Verursacherin geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/9626-0

Fax: 06592/9626-50

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