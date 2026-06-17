Dort parkte eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin rückwärts aus und kollidierte mit einem anderen Pkw, der sich in der gegenüberliegenden Ausfahrt des Krankenhausparkplatzes befand.
Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen Volvo gehandelt haben.
Im Anschluss entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle.
Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Verursacherin geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
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54550 Daun
Tel.: 06592/9626-0
Fax: 06592/9626-50
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Verkehrsunfall mit Flucht
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