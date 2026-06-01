Verkehrsunfall mit Flucht



Der PKW der Geschädigten war auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes, Bremerwiese 2, 54497 Morbach, abgestellt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursachte vermutlich beim Öffnen von einer der Türen der Beifahrerseite einen Schaden am PKW der Geschädigten.

Beim Verursacher dürfte es sich um einen roten PKW gehandelt haben. Es konnten Lackspuren gesichert werden. Die Schadenshöhe dürfte sich im mittleren dreistelligen Bereich befinden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.



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