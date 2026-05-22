Verkehrsunfall mit Flucht

Am Donnerstag, dem 21.05.2026, in der Zeit von 03:40 Uhr bis 11:00 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht gekommen.



Der PKW der Geschädigten war auf dem großen Parkplatz, Am Dreieck, in Morbach gegenüber der Wildbadmühle abgestellt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursachte beim Ein-/Ausparken Sachschaden am PKW der Geschädigten.

Beim Verursacher dürfte es sich um einen grauen/silbernen Pkw gehandelt haben.

Die Schadenshöhe befindet sich im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Tel.: 06533/93740

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de





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