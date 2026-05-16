Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass gegen 18:30 Uhr ein derzeit unbekanntes Fahrzeug gegen ein, an der Hauswand stehendes, Regenfass gefahren ist. Dieses wurde dabei beschädigt. Die Schadenshöhe liegt im dreistelligen Bereich.
Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531 95270 entgegen.
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Verkehrsunfall mit Flucht
Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass gegen 18:30 Uhr ein derzeit unbekanntes Fahrzeug gegen ein, an der Hauswand stehendes, Regenfass gefahren ist. Dieses wurde dabei beschädigt. Die Schadenshöhe liegt im dreistelligen Bereich.