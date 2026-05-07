Serrig
Verkehrsunfall mit Flucht
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 06.05.2026, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr ereignete sich in der Bachstraße Serrig eine Verkehrsunfallflucht.



Die Unfallgeschädigte stellte ihren PKW, einen blauen Toyota Yaris, in Längsaufstellung, vorwärts am linken Fahrbahnrand in Richtung Hauptstraße Serrig ab. Im Nachgang stellte sie einen Schaden an der Frontstoßstange rechtsseitig fest.
Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 800 EUR.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
PK Schwarz

Telefon: 06581-91550


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren