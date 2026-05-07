Verkehrsunfall mit Flucht





Die Unfallgeschädigte stellte ihren PKW, einen blauen Toyota Yaris, in Längsaufstellung, vorwärts am linken Fahrbahnrand in Richtung Hauptstraße Serrig ab. Im Nachgang stellte sie einen Schaden an der Frontstoßstange rechtsseitig fest.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 800 EUR.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

PK Schwarz



Telefon: 06581-91550





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