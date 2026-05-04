Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.
Das verunfallte Fahrzeug wurde durch Zeugen festgestellt und der Polizeiinspektion Wittlich mitgeteilt.
Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Es ergab sich ein Tatverdacht gegen den 28-jährigen Fahrzeughalter aus der VG Bitburger Land.
Dieser war aus noch nicht abschließend geklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und hatte sein Fahrzeug vor Ort zurückgelassen.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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Verkehrsunfall mit Flucht
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