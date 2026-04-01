Verkehrsunfall mit Flucht





Am 24.03.2026 zwischen 16:20 Uhr und 16:35 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz des Globus-Lebensmittelmarkts in Wittlich.



Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Dacia Sandero und beschädigte diesen im Bereich des Kühlergrills.



Im Rahmen der Unfallaufnahme entdeckten die Beamtinnen und Beamten gemeinsam mit dem Geschädigten den Metallfuß einer Leiter im Kühlergrill steckend, so dass vermutet werden durfte, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug möglicherweise um ein Handwerker- oder sonstiges Fahrzeug mit geladener Leiter handeln durfte.



Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.



Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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