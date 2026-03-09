Verkehrsunfall mit Flucht

Am 08.03.2026 zwischen 12:20 Uhr und 13:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen den Parkplatz in der Straße "Steinrausch" in Osann-Monzel und parkte sein Fahrzeug ab. Hier kollidierte er beim Ein- oder Aussteigen mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Ford Kuga und beschädigte diesen im Bereich der hinteren linken Türe.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.



Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



