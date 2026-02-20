Verkehrsunfall mit Flucht

An einer Engstelle kollidierten zwei PKW mit den jeweils linken Außenspiegeln. Dadurch entstand zumindest an einem der Fahrzeuge ein Sachschaden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.



Eine namentlich nicht bekannte aufmerksame Zeugin konnte das Kennzeichen des unfallflüchtigen PKWs ablesen und dem Geschädigten mitteilen. Diese Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell