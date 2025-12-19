Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer kam hier aus noch ungeklärter Ursache, möglicherweise aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke, welche hierdurch beschädigt wurde.
Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Straßenmeisterei oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Verkehrsunfall mit Flucht
