Verkehrsunfall mit Flucht

Hierbei kam es vermutlich im Rahmen des Ausparkens zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen hellen PKW. Der PKW wurde von einer Fahrerin geführt. Es ist davon auszugehen, dass das flüchtige Fahrzeug einen Schaden an der Fahrzeugfront(Beifahrerseite) haben dürfte.



Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Unfallhergangs oder zur Identifizierung des Fahrzeuges bzw. der Fahrerin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33,

54497 Morbach



Telefon: 06533/9374-0

Email: pimorbach@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell