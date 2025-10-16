Verkehrsunfall mit Flucht



Aus nicht bekannten Gründen war der Kran des Fahrzeugs während der Fahrt nach oben ausgefahren.

Hierdurch wurde eine Telefonleitung, welche über die Straße führt, abgerissen.

Der Verursacher fuhr weiter ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.



