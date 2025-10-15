Verkehrsunfall mit Flucht

Bereits am Montag, dem 13.10.2025 kam es im Zeitraum von 05:15-14:15 Uhr auf einem Parkplatz eines Firmengeländes im Industriegebiet von Konz-Könen zu einem Verkehrsunfall.



Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein-oder Ausparken mit dem ordnungsgemäß abgestellten schwarzen PKW der Marke Audi, Modell A4 mit Trierer Zulassung.

Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seine Daten zur Schadensregulierung mitzuteilen.



Am Audi entstand ein Sachschaden im geschätzten vierstelligen Bereich.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg/ Polizei Konz, Tel: 06581-91550 erbeten.



