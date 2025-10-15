Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein-oder Ausparken mit dem ordnungsgemäß abgestellten schwarzen PKW der Marke Audi, Modell A4 mit Trierer Zulassung.
Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seine Daten zur Schadensregulierung mitzuteilen.
Am Audi entstand ein Sachschaden im geschätzten vierstelligen Bereich.
Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg/ Polizei Konz, Tel: 06581-91550 erbeten.
Verkehrsunfall mit Flucht