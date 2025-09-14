Hierbei wurde ein Pkw an der linken Fahrzeugseite im Bereich der hinteren Tür beschädigt. Der Verursacher des Verkehrsunfalls entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit.
Zeugen die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571 926 0 zu melden.
Verkehrsunfall mit Flucht
