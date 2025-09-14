Wittlich
Verkehrsunfall mit Flucht in Wittlich Am Sonntag, 14.09.2025, im Zeitraum zwischen 12:41 Uhr und 13:27 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Wohnmobilstellplatz Zweibächen in Wittlich.

Hierbei wurde ein Pkw an der linken Fahrzeugseite im Bereich der hinteren Tür beschädigt. Der Verursacher des Verkehrsunfalls entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit.
Zeugen die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571 926 0 zu melden.

