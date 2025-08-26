Verkehrsunfall mit Flucht

Bereits am 25.08.2025 zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz neben einer Apotheke in der Heckingstraße in Saarburg zu einem Verkehrsunfall.



Dabei streifte ein Fahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken, einen blauen PKW Skoda Roomster an dessen Beifahrerseite.

Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seine erforderlichen Daten zur Schadensregulierung zu hinterlassen.

Am Skoda entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.



Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel: 06581-91550 in Verbindung zu setzen.



