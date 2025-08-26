Dabei streifte ein Fahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken, einen blauen PKW Skoda Roomster an dessen Beifahrerseite.
Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seine erforderlichen Daten zur Schadensregulierung zu hinterlassen.
Am Skoda entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.
Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel: 06581-91550 in Verbindung zu setzen.
Verkehrsunfall mit Flucht