Verkehrsunfall mit Flucht

Am Donnerstag, den 31.01.2025, im Zeitraum von 04:30 Uhr bis 13:00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer das Zugangstor des Friedhofs in Hahnweiler.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand kollidierte der Kraftfahrzeugführer aus bisher unbekannten Gründen mit dem Zugangstor. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit.

Durch die Kollision entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06783-9910 oder per E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Baumholder



Telefon: 06783-9910

pibaumholder@polizei.rlp





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell