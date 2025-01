Verkehrsunfall mit Flucht

Am Freitag, den 17.01.2025, zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr ereignete sich in der Ortslage Schönecken, Illtgesdell, eine Verkehrsunfallflucht.





Hierbei wurde ein parkender PKW Volkswagen Caddy am linken Außenspiegel beschädigt.



Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



